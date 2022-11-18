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Сегодня, 08:37

3 очка Пьетранжело принесли «Вегасу» победу над «Аризоной»

Руслан Минаев
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«Вегас» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Голден Найтс» гол и две передачи на счету Алекса Пьетранжело. Еще по шайбе забили Уиллиам Каррье, Марк Стоун и Райлли Смит. У «Койотс» отличился Клейтон Келлер.

В составе «Вегаса» 1000-й матч подряд провел Фил Кессел.

«Вегас» прервал серию из двух поражений подряд и лидирует в Западной конференции с 28 очками. «Аризона» — 14-я с 13 очками на Западе.

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НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Аризона» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Пьетранджело — 2 (бол., Айкел, Маршессо), 32:21 — 1:0. Каррье — 4 (Руа, Пьетранджело), 40:31 — 2:0. Стоун — 5 (Пьетранджело, Стивенсон), 45:53 — 3:0. Келлер — 7 (Мозер), 51:29 — 3:1. Смит — 9 (Маршессо), 58:56 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Веймелка.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 39 (12+13+14) — 26 (7+9+10).

Наши: — - -.

18 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17708 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Вегас Голден Найтс
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1 Нью-Джерси 17 14 3 28
2 Каролина 17 10 7 22
3 Айлендерс 18 11 7 22
4 Рейнджерс 18 8 10 20
5 Питтсбург 17 7 10 17
6 Филадельфия 17 7 10 17
7 Вашингтон 19 7 12 17
8 Коламбус 16 6 10 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 15 2 30
2 Торонто 18 9 9 22
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Детройт 17 8 9 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Монреаль 17 8 9 17
7 Баффало 17 7 10 14
8 Оттава 16 6 10 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 10 7 22
2 Виннипег 15 10 5 21
3 Колорадо 15 9 6 19
4 Нэшвилл 17 8 9 17
5 Сент-Луис 16 8 8 16
6 Миннесота 17 7 10 16
7 Чикаго 16 6 10 15
8 Аризона 16 6 10 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 14 4 28
2 Лос-Анджелес 19 11 8 23
3 Сиэтл 17 9 8 21
4 Эдмонтон 17 9 8 18
5 Калгари 16 7 9 16
6 Сан-Хосе 19 6 13 15
7 Ванкувер 17 5 12 13
8 Анахайм 17 5 12 11
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18.11 03:00
Бостон – Филадельфия
 4 : 1
18.11 03:00
Каролина – Колорадо
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Коламбус – Монреаль
 6 : 4
18.11 03:00
Тампа-Бэй – Калгари
 4 : 1
18.11 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Флорида – Даллас
 4 : 6
18.11 04:00
Виннипег – Анахайм
 3 : 2
18.11 04:00
Миннесота – Питтсбург
 4 : 6
18.11 04:00
Нэшвилл – Айлендерс
5 : 4
18.11 04:00
Сент-Луис – Вашингтон
 5 : 4 Б
18.11 06:00
Вегас – Аризона
 4 : 1
18.11 06:00
Сиэтл – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
18.11 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 4 : 7
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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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И Г
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Коннор Макдэвид

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Ванкувер

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Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 17 12
И КН
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