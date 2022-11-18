3 очка Пьетранжело принесли «Вегасу» победу над «Аризоной»

«Вегас» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Голден Найтс» гол и две передачи на счету Алекса Пьетранжело. Еще по шайбе забили Уиллиам Каррье, Марк Стоун и Райлли Смит. У «Койотс» отличился Клейтон Келлер.

В составе «Вегаса» 1000-й матч подряд провел Фил Кессел.

«Вегас» прервал серию из двух поражений подряд и лидирует в Западной конференции с 28 очками. «Аризона» — 14-я с 13 очками на Западе.

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«Вегас» — «Аризона» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Пьетранджело — 2 (бол., Айкел, Маршессо), 32:21 — 1:0. Каррье — 4 (Руа, Пьетранджело), 40:31 — 2:0. Стоун — 5 (Пьетранджело, Стивенсон), 45:53 — 3:0. Келлер — 7 (Мозер), 51:29 — 3:1. Смит — 9 (Маршессо), 58:56 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Веймелка.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 39 (12+13+14) — 26 (7+9+10).

Наши: — - -.

18 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17708 зрителей.