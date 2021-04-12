«Вегас» с минимальным счетом победил «Аризону»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Томаш Носек с передачи Джонатана Маршессо. Российский вратарь «Койотс» Иван Просветов остался на скамейке запасных.

После этого матча «Вегас» с 56 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Аризона» с 43 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Аризона» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Носек — 7 (Маршессо), 50:38 — 1:0.

Вратари: Флери — Хилл (57:35 — 57:58, 58:45 — 59:45).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (9+16+4) — 14 (6+4+4).

Наши: — - Любушкин (19.35/1/-1).

11 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.