«Вегас» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» на выезде победил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Анахайм» (21 очко) одержал шестую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Вегас» (18) идет шестым на «Западе».