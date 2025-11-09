«Вегас» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ
«Анахайм» на выезде победил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
«Анахайм» (21 очко) одержал шестую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Вегас» (18) идет шестым на «Западе».
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|6
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|16
|5
|11
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Эдмонтон
|18
|8
|10
|20
|4
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|5
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|6
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
|13.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Рейнджерс
|3 : 7
|13.11
|03:30
|Филадельфия – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|13.11
|05:00
|Юта – Баффало
|5 : 2
|13.11
|05:30
|Чикаго – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
