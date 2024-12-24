«Вегас» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Вегас» одержал 4-ю победу подряд и с 49 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 30 очками — на 13-й строчке.