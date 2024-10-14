«Вегас» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Вегас» поднялся на третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 6 очками в 3 матчах. «Анахайм» идет на десятой строчке с 2 очками в 2 играх.