«Вегас» обыграл «Анахайм»

«Вегас» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Голден Найтс» забивали Джек Айкел, Чэндлер Стивенсон, Ши Теодор и Йонас Рендбьерг. У «Дакс» шайбу забросил Мэйсон Мактэвиш.

«Вегас» с 6 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» на 14-м месте, не набрав ни одного очка после двух матчей сезона.