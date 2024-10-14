Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Анахайм»

«Вегас» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев забили Бретт Хауден, Томаш Гертл и Павел Дорофеев. Единственный гол гостей на счету Троя Терри.

«Вегас» поднялся на третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 6 очками в 3 матчах.

«Анахайм» идет на десятой строчке с 2 очками в 2 играх.

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«Вегас» — «Анахайм» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Хауден — 2 (Пьетранджело, Колесар), 6:17 — 1:0. Терри — 1, 11:49 — 1:1. Гертл — 1 (бол., Стоун, Айкел), 45:18 — 2:1. Дорофеев — 1 (Колесар), 54:09 — 3:1.

Вратари: Самсонов — Раймер.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 32 (6+18+8) — 23 (10+5+8).

Наши: Барбашев (15.30/2/-1), Дорофеев (12.52/5/+1) — Минтюков (21.15/0/+1).

14 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 027 зрителей.