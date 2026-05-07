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7 мая, 07:26

«Анахайм» на выезде обыграл «Вегас» и сравнял счет в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
Бекетт Сенекке после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Анахайм» выиграл у «Вегаса» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Игра прошла в Лас-Вегасе на «Т-Мобайл Арене».

В середине второго периода форвард «уток» Бекетт Сенекке открыл счет. В начале третьей двадцатиминутки Лео Карлссон удвоил преимущество «Дакс», а на 16-й минуте Дженсен Харкинс забил в пустые ворота. Перед финальной сиреной «Голден Найтс» отыграли одну шайбу — забил Марк Стоун, реализовав большинство.

Счет в серии стал равный — 1-1. Третий матч пройдет в Анахайме на арене «Хонда Центр» в субботу, 9 мая. Начало игры — в 04:30 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции. Матч №2
7 мая, 04:30. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Анахайм
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