9 ноября, 08:51

«Анахайм» в овертайме обыграл «Вегас» и одержал шестую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Анахайм» в гостях победил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Джейкоб Труба. Дублем в основное время у гостей отметился Лео Карлссон, еще один гол на счету Фрэнка Ватрано.

У хозяев по разу отличились Бретт Хауден, Павел Дорофеев и Кэдан Корчак. Иван Барбашев сделал результативную передачу.

«Анахайм» (21 очко) одержал шестую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Вегас» (18) идет шестым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Анахайм

Источник: Таблица НХЛ
  • Андрей Андрей

    Друри надо еще Артемона с Шестеркиным скинуть и вперед,к победе коммунизма. Это называется как с Анахаймом поменяться местами.

    09.11.2025

  • Константин21

    Пока что-то не выручает)))

    09.11.2025

  • nikola mozaev

    Вегас без защиты и нормального вратаря тоже попадёт в плей-офф. Нападение выручит.

    09.11.2025

  • Константин21

    А Вегас с Марнером, без защиты и вратаря возможно не попадёт в плей-офф!

    09.11.2025

  • nikola mozaev

    Анахайм с Карлссоном и компанией будет в плей-офф в этом сезоне.

    09.11.2025

    • «Колорадо» со счетом 9:1 разгромил «Эдмонтон», Бардаков сделал две голевые передачи

    НХЛ, результаты и видео голов 8-9 ноября: «Тампа» победила «Вашингтон», «Айлендерс» разгромили «Рейнджерс» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
    13.11 05:00 Юта – Баффало 5 : 2
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси 3 : 4 ОТ
    Все результаты / календарь

