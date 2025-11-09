«Анахайм» в овертайме обыграл «Вегас» и одержал шестую победу подряд

«Анахайм» в гостях победил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Джейкоб Труба. Дублем в основное время у гостей отметился Лео Карлссон, еще один гол на счету Фрэнка Ватрано.

У хозяев по разу отличились Бретт Хауден, Павел Дорофеев и Кэдан Корчак. Иван Барбашев сделал результативную передачу.

«Анахайм» (21 очко) одержал шестую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Вегас» (18) идет шестым на «Западе».