«Вегас» разгромил «Анахайм», у Куликова «-2»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 7:2.

Защитник «Дакс» Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Вегас» с 68 очками занимает второе место в Западной конференции, «Анахайм» с 40 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Анахайм» — 7:2 (1:0, 1:1, 5:1)

Голы: Коттер — 10 (Хэг, Айкел), 2:08 — 1:0. Хауден — 2 (Колесар, Руа), 28:07 — 2:0. Ватрано — 13 (Лундестрем, Уайт), 36:03 — 2:1. Теодор — 5 (Амадио, Карлссон), 46:40 — 3:1. Кессел — 11 (Каррье, Теодор), 48:11 — 4:1. Айкел — 17 (Смит, Мартинес), 51:53 — 5:1. Лундестрем — 2 (Грант, Зеграс), 53:34 — 5:2. Амадио — 9 (Смит, Карлссон), 54:23 — 6:2. Каррье — 14 (Стивенсон, Кессел), 55:42 — 7:2.

Вратари: Хилл — Гибсон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (12+11+16) — 25 (5+9+11).

Наши: — - Куликов (19.36/1/-2).

12 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.