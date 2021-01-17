«Вегас» обыграл «Анахайм» в овертайме, «Ванкувер» проиграл «Калгари»
«Вегас» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
Форвард «Дакс» Максим Комтуа открыл счет в середине второго периода, но нападающий «Голден Найтс» Уильям Карлсон отыграл шайбу за полторы минуты до конца основного времени встречи. Победный гол — на счету Макса Пачиоретти.
В параллельной встрече «Калгари» победил «Ванкувер» — 3:0. Отметим, что все три шайбы «Флэймс» забросили в большинстве.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Анахайм» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Комтуа — 3 (Ларссон, Стил), 27:45 — 0:1. Карлссон — 1 (Маршессо, Стоун), 58:38 — 1:1. Пачоретти — 2 (Стоун), 60:07 — 2:1.
Вратари: Флери (58:05 — 58:38) — Гибсон.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 33 (14+11+7+1) — 22 (6+7+9+0).
17 января. Парадайс. T-Mobile Arena.
«Калгари» — «Ванкувер» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Монахэн — 1 (бол., Ткачак, Линдхольм), 8:31 — 1:0. Дюбе — 1 (бол., Манджапане, Баклунд), 36:12 — 2:0. Ткачак — 2 (бол., Годро, Андерссон), 55:16 — 3:0.
Вратари: Маркстрем — Холтби.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 35 (7+15+13) — 32 (11+10+11).
Наши: Нестеров (17.01/1/0) — -.
17 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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