«Вегас» обыграл «Анахайм» в овертайме, «Ванкувер» проиграл «Калгари»

«Вегас» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Форвард «Дакс» Максим Комтуа открыл счет в середине второго периода, но нападающий «Голден Найтс» Уильям Карлсон отыграл шайбу за полторы минуты до конца основного времени встречи. Победный гол — на счету Макса Пачиоретти.

В параллельной встрече «Калгари» победил «Ванкувер» — 3:0. Отметим, что все три шайбы «Флэймс» забросили в большинстве.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Анахайм» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Комтуа — 3 (Ларссон, Стил), 27:45 — 0:1. Карлссон — 1 (Маршессо, Стоун), 58:38 — 1:1. Пачоретти — 2 (Стоун), 60:07 — 2:1.

Вратари: Флери (58:05 — 58:38) — Гибсон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 33 (14+11+7+1) — 22 (6+7+9+0).

17 января. Парадайс. T-Mobile Arena.

«Калгари» — «Ванкувер» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Монахэн — 1 (бол., Ткачак, Линдхольм), 8:31 — 1:0. Дюбе — 1 (бол., Манджапане, Баклунд), 36:12 — 2:0. Ткачак — 2 (бол., Годро, Андерссон), 55:16 — 3:0.

Вратари: Маркстрем — Холтби.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 35 (7+15+13) — 32 (11+10+11).

Наши: Нестеров (17.01/1/0) — -.

17 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.