Ведущие проспекты «Детройта» могут начать сезон в Европе

Ведущие проспекты «Детройта» Филип Задина и Джо Велено могут начать сезон в Европе, чтобы получить игровую практику. Хоккеисты могут уехать в Чехию выступать за «Тршинец», сообщает Mlive.

Отметим, что отец Филипа, Марк, работает в клубе помощником главного тренера.

20-летний чех Задина был выбран на драфте-2018 под общим 6-м номером. В прошедшем сезоне он провел в НХЛ 28 матчей и набрал 15 (8+7) очков.

20-летний канадец Велено было выбран под общим 30-м номером на драфте-2019. Он выступал в АХЛ и в 54 встречах отметился 23 (11+12) баллами.