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«Вдвойне приятно представлять свою страну». Панарин ответил на вопрос об игре за сборную России на Олимпиаде

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Артемий Панарин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артемий Панарин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о возможном участии на Олимпиаде-2022, если НХЛ договорится с МОК о приезде энхаэловцев на турнир. Ранее появилась информация, что в новом коллективном соглашении прописано участие хоккеистов в Играх.

— Для любого игрока важно играть на Олимпиаде, — сказал Панарин. — Вдвойне приятно представлять свою страну, тем более я еще ни разу не играл на Олимпиаде. Поэтому для меня это большое событие. (Виктория Булахова)

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