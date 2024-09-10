Вдова Годро сообщила на похоронах, что беременна третьим ребенком

Мередит Годро, вдова форварда «Коламбуса» Джонни Годро, во время похорон хоккеиста сообщила, что находится на девятой неделе беременности.

«На самом деле у нас семья из пяти человек. Я на девятой неделе беременности, у меня третий ребенок. Это стало полной неожиданностью, но, опять же, Джонни сиял и был очень рад», — сказала Годро.

Она рассказала, как на это отреагировал Джонни Годро.

«Его реакцией было то, что он сразу же поцеловал меня и обнял, хотя я была за рулем. После того, как первоначальное волнение улеглось, каждый раз, когда он смотрел на меня, он просто говорил: «Ты чокнутая, ты это знаешь?» — сказала она.

В пятницу, 30 августа, стало известно о том, что 31-летний хоккеист вместе с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем.

В минувшем сезоне Годро провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.