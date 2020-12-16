«Важный день для нашей семьи». Овечкин показал, как впервые вышел на лед с сыном

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поставил своего старшего сына Сергея на коньки.

«Важный день для нашей семьи! Сергей Александрович встал на коньки! Ура!» — написал отец.

Первенец Александра Овечкина и Анастасии Шубской Сергей родился 8 августа 2018 года, имя он получил в честь старшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье Овечкиных родился второй сын, который получил имя Илья.