НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Важный день для нашей семьи». Овечкин показал, как впервые вышел на лед с сыном

18:27
Александр Овечкин с сыном. Фото Instagram
Александр Овечкин с сыном. Фото Instagram
Теги:

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поставил своего старшего сына Сергея на коньки.

«Важный день для нашей семьи! Сергей Александрович встал на коньки! Ура!» — написал отец.

Первенец Александра Овечкина и Анастасии Шубской Сергей родился 8 августа 2018 года, имя он получил в честь старшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье Овечкиных родился второй сын, который получил имя Илья.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир