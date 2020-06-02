Главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов, под руководством которого Александр Овечкин выиграл МЧМ-2003, верит, что российский форвард еще сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. От легендарного канадца его отделяют 192 гола.

— Задача побить рекорд усложнилась, но у Саши такой характер, что это его только раззадорит и еще больше мотивирует, — цитируют «Известия» Ишматова. — Важно, что он по-прежнему держит уровень, тащит за собой команду и не утратил способности результативно использовать свой знаменитый бросок, с которым ничего не могут сделать вратари соперников. Уверен, сейчас Овечкин думает только о том, как помочь «Вашингтону» выиграть Кубок Стэнли, а индивидуальные показатели при его отношении к делу еще будут улучшаться.