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«Важно, что Овечкин по-прежнему держит уровень». Ишматов — о рекорде Гретцки

03:07
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Главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов, под руководством которого Александр Овечкин выиграл МЧМ-2003, верит, что российский форвард еще сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. От легендарного канадца его отделяют 192 гола.

— Задача побить рекорд усложнилась, но у Саши такой характер, что это его только раззадорит и еще больше мотивирует, — цитируют «Известия» Ишматова. — Важно, что он по-прежнему держит уровень, тащит за собой команду и не утратил способности результативно использовать свой знаменитый бросок, с которым ничего не могут сделать вратари соперников. Уверен, сейчас Овечкин думает только о том, как помочь «Вашингтону» выиграть Кубок Стэнли, а индивидуальные показатели при его отношении к делу еще будут улучшаться.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1018305/aleksei-fomin/ovechkin-protiv-medvedia-rossiianin-snova-luchshii-snaiper-v-nkhl

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