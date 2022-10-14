Вайсфельд высказался о неудачном старте «Вашингтона» в НХЛ

Комментатор и бывший судья Леонид Вайсфельд прокомментировал результативный старт форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в новом сезоне НХЛ.

«Вашингтон» неудачно начал сезон? Как можно по двум турам вообще сказать? Вспомните, «Нефтехимик» у нас первые 10 матчей проиграл, а потом шесть выиграл. Сможет ли Панарин забить в нынешнем сезоне больше Овечкина? Я не такой крутой специалист, чтобы определить это по двум турам (смеется)", — цитирует Вайсфельда Legalbet.

«Вашингтон» начал сезон с двух поражений подряд: «Бостону» (2:5) и «Торонто» (2:3). Панарин в двух играх НХЛ отметился шайбой и четырьмя ассистами (5 очков).