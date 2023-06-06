Вайсфельд объяснил, почему Бобровский много пропустил в первых двух матчах финала плей-офф НХЛ

Российский судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказался об игре российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

«Бобровский играет не так здорово, как в полуфинале, но я не вижу его вины в пропущенных шайбах. У меня сложилось такое ощущение, что до этого Сергей, конечно, играл фантастически, но ему еще и везло. То шайба в штангу попадет, то еще что-то. А финале прямо все в ворота залетает. Но не потому, что Бобровский виноват. Просто так обстоятельства складываются. А в хоккее, чтобы выигрывать, нужно еще и чтобы звезды правильно встали. Однако сыграны только первые два матча. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

«Флорида» уступила «Вегасу» в первых двух матчах финальной серии Кубка Стэнли (0-2). Следующий матч между командами состоится 9 июня. Начало — в 3.00 по московскому времени.