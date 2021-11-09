Вайсфельд: «Из действующих игроков сейчас, думаю, никто не может конкурировать с Овечкиным»

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал 741-ю шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Очевидно, что Александр сможет обогнать Яромира Ягра, если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств. Никогда не знаешь, сколько времени должно пройти, чтобы у Александра появилась конкуренция среди российских игроков. Сколько Борис Петрович Михайлов лидировал, был лучшим бомбардиром, пока его не обогнал Сергей Мозякин! Из действующих игроков сейчас, думаю, никто не может конкурировать с Александром. В НХЛ еще нет такого игрока», — сказал Вайсфельд в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

9 ноября Овечкин в матче с «Баффало» (5:3) набрал 3 (1+2) очка и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894), следом идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).