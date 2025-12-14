Подколзин забил два гола за 34 секунды матча «Торонто» — «Эдмонтон»

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забил два гола в ворота «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

24-летний форвард отличился дважды на второй минуте третьего периода и сделал счет сначала 4:2, а затем 5:2 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Подколзин в 32 матчах набрал 15 (8+7) очков.

В предыдущем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1) Подколзин остался без очков.