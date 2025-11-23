Подколзин забил четвертый гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забил гол в ворота «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

24-летний россиянин отличился на 27-й минуте и сделал счет 4:1 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 у Подколзина 9 (4+5) очков в 24 матчах.