Подколзин признан третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

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Третьей звездой встречи признан российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин, на счету которого один гол.

Первой звездой матча стал его одноклубник Коннор Макдэвид — автор 3 (2+1) очков.

Второй звездой встречи признан нападающий «Эдмонтона» Маттиас Янмарк, который сделал два голевых паса.