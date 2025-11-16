Василевского признали третьей звездой матча «Флорида» — «Тампа»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:1), сообщает пресс-служба лиги.

31-летний россиянин отразил 22 броска в створ из 23.

Первой звездой признали нападающего «Тампы» Джека Финли, который забил гол, второй — форварда «Флориды» Брэда Маршана, на счету которого заброшенная шайба.