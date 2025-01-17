Василевского признали первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Анахайм»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Анахайм» (4:3 Б).
Первой звездой признан российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. 30-летний россиянин отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал вратарь «Дакс» Лукаш Достал, отразивший 32 из 35 бросков. Замкнул тройку нападающий «Тампы» Брэндон Хагель, сделавший голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
|2
|Нью-Джерси
|47
|26
|21
|58
|3
|Каролина
|45
|26
|19
|55
|4
|Коламбус
|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|46
|20
|26
|46
|6
|Рейнджерс
|44
|21
|23
|45
|7
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|8
|Айлендерс
|44
|17
|27
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
|43
|24
|19
|51
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|44
|22
|22
|48
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|44
|17
|27
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|59
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
|17.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|17.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 Б
|17.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|2 : 5
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|4 : 1
|17.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|0 : 1 ОТ
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 5
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 1
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|2 : 1
|17.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|1 : 3
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 2 Б
|17.01
|05:00
|
Юта – Рейнджерс
|3 : 5
|17.01
|05:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|17.01
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -
Новости