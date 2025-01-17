Василевского признали первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Анахайм»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Анахайм» (4:3 Б).

Первой звездой признан российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. 30-летний россиянин отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Дакс» Лукаш Достал, отразивший 32 из 35 бросков. Замкнул тройку нападающий «Тампы» Брэндон Хагель, сделавший голевую передачу.