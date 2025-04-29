Василевский занял пятое место среди вратарей по количеству матчей подряд в Кубке Стэнли

Четвертый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ-2025 с «Флоридой» стал для российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского 113-м подряд в Кубке Стэнли. Игр завершилась победой «Пантерз» со счетом 4:2 (3-1).

30-летний вратарь обошел Кена Драйдена (112) и стал пятым по количеству матчей подряд в плей-офф НХЛ. Больше игр только у Мартина Бродо (194), Патрика Руа (137), Хенрика Лундквиста (129) и Кертиса Джозефа (116).

Пятый матч серии между «Тампой» и «Флоридой» состоится 30 апреля и начнется в 23:00 по московскому времени.