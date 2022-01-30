Василевский выйдет в старте «Тампы» на матч с «Вегасом»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Вегасом». С первых минут в воротах «Лайтнинг» сыграет Андрей Василевский, в запасе остался Брайан Эллиотт. Матч «Тампа» — «Вегас» пройдет сегодня, 30 января и начнется в 3:00 мск.