Василевский выйдет в старте «Тампы» на матч с «Бостоном»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ сыграет с «Бостоном».

В воротах «Лайтнинг» сыграет Андрей Василевский, форвард Никита Кучеров выйдет в первом звене, защитник Михаил Сергачев — во втором звене, форвард Владислав Наместников — в третьем.

Матч «Тампа» — «Бостон» пройдет сегодня, 22 ноября и начнется в 3:00 мск.