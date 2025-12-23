Василевский вышел на первое место по победам в регулярных чемпионатах НХЛ в 2025 году

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский в матче с «Сент-Луисом» (4:1) одержал свою 35-ю победу в регулярных чемпионатах в календарном 2025 году.

Как сообщает пресс-служба лиги, 31-летний россиянин сравнялся по этому показателю с американским вратарем «Далласа» Джейком Оттинджером и теперь делит с ним первое место.

Если Василевский выйдет на чистое первое место по итогам 2025 года, то сделает это в третий раз в карьере (ранее было в 2020 и 2021 годах) — это будет рекордный результат среди действующих вратарей НХЛ.

В сезоне-2025/26 средний коэффициент надежности Василевского составляет 2,27, а процент отраженных бросков — 91,43.