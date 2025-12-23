Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

23 декабря, 07:04

Василевский вышел на первое место по победам в регулярных чемпионатах НХЛ в 2025 году

Павел Лопатко

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский в матче с «Сент-Луисом» (4:1) одержал свою 35-ю победу в регулярных чемпионатах в календарном 2025 году.

Как сообщает пресс-служба лиги, 31-летний россиянин сравнялся по этому показателю с американским вратарем «Далласа» Джейком Оттинджером и теперь делит с ним первое место.

Если Василевский выйдет на чистое первое место по итогам 2025 года, то сделает это в третий раз в карьере (ранее было в 2020 и 2021 годах) — это будет рекордный результат среди действующих вратарей НХЛ.

В сезоне-2025/26 средний коэффициент надежности Василевского составляет 2,27, а процент отраженных бросков — 91,43.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
У берегов Гренландии обнаружили экосистему на глубине более 3,6 км
По обмену Дивеева на Гонду все решено, еще армейцы могут продать десять игроков. Что сейчас происходит в ЦСКА
В Бурунди футболист умер во время матча из-за амулета во рту
Валиева отбыла дисквалификацию за положительный допинг-тест
CNN Brasil сообщило о пожаре в 120-летнем католическом колледже Санта?Марии
WSJ узнала о желании окружения Трампа вести бизнес в России
Популярное видео
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • maxcds

    Да не) Не смешите - не может манекен (несмотря на то, что играет в самовозке) такие результаты показывать. Не первый раз причем.

    23.12.2025

    • Мичков прервал серию из 10 матчей без голов

    «Филадельфия» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 36 22 14 47
    2 Филадельфия 36 19 17 45
    3 Айлендерс 37 20 17 44
    4 Вашингтон 37 19 18 43
    5 Рейнджерс 39 19 20 42
    6 Нью-Джерси 37 20 17 41
    7 Питтсбург 36 15 21 39
    8 Коламбус 36 15 21 36
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 38 22 16 47
    2 Монреаль 37 20 17 45
    3 Тампа-Бэй 36 20 16 43
    4 Флорида 36 20 16 42
    5 Оттава 36 18 18 41
    6 Бостон 38 20 18 41
    7 Баффало 36 18 18 40
    8 Торонто 36 16 20 37
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 36 27 9 61
    2 Даллас 38 25 13 56
    3 Миннесота 38 22 16 50
    4 Юта 39 18 21 39
    5 Нэшвилл 36 16 20 36
    6 Сент-Луис 38 14 24 36
    7 Виннипег 35 15 20 33
    8 Чикаго 36 13 23 32
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 35 17 18 44
    2 Анахайм 37 21 16 44
    3 Эдмонтон 38 19 19 44
    4 Лос-Анджелес 36 15 21 39
    5 Сан-Хосе 37 17 20 37
    6 Сиэтл 35 15 20 36
    7 Калгари 37 15 22 34
    8 Ванкувер 36 15 21 33
    Результаты / календарь
    15.12
    16.12
    17.12
    18.12
    19.12
    20.12
    21.12
    22.12
    23.12
    24.12
    28.12
    29.12
    30.12
    31.12
    1.01
    2.01
    28.12 02:00 Айлендерс – Рейнджерс - : -
    28.12 03:00 Торонто – Оттава - : -
    28.12 03:00 Нью-Джерси – Вашингтон - : -
    28.12 03:00 Флорида – Тампа-Бэй - : -
    28.12 03:00 Баффало – Бостон - : -
    28.12 03:00 Виннипег – Миннесота - : -
    28.12 03:00 Каролина – Детройт - : -
    28.12 04:00 Сент-Луис – Нэшвилл - : -
    28.12 04:00 Даллас – Чикаго - : -
    28.12 05:00 Лос-Анджелес – Анахайм - : -
    28.12 06:00 Калгари – Эдмонтон - : -
    28.12 06:00 Ванкувер – Сан-Хосе - : -
    28.12 06:00 Вегас – Колорадо - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости