Вратарь «Тампы» Андрей Василевский 17 марта выиграл девятый матч подряд в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги в Twitter. «Молнии» в серии буллитов были сильнее «Далласа» (4:3).

Лучшим результатом 26-летнего вратаря в НХЛ являются десять победных матчей, этот результат ему покорялся дважды.

Лидерами по победам подряд среди вратарей остаются Тини Томпсон («Бостон"-1929/30), Том Баррассо («Питтсбург"-1992/93), Йонас Хиллер («Анахайм"-2013/14) и Сергей Бобровский («Коламбус"-2016/17), у которых по 14 побед подряд.

Andrei Vasilevskiy improved to 9-0-0 dating to Feb. 22, tied for the second-longest win streak of his career behind two 10-game runs (first in 2018-19 and again in 2019-20).#NHLStats: https://t.co/IQJIoVjomb pic.twitter.com/W5Zf5v6AfM