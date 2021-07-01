Василевский выиграл 10-й матч подряд против «Монреаля»
06:30
«Тампа» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Монреаль» со счетом 3:1.
Для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского это десятая победа подряд над «Канадиенс». Последний раз российский голкипер проиграл в матче с «Монреалем» 5 января 2018 года (1:2 Б). Также «Тампа» уступила «Монреалю» 3 апреля 2019 года (2:4), однако тогда ворота «Лайтнинг» защищал Эдвард Паскуаль.
Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.
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