Василевский выиграл 10-й матч подряд против «Монреаля»

«Тампа» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Монреаль» со счетом 3:1.

Для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского это десятая победа подряд над «Канадиенс». Последний раз российский голкипер проиграл в матче с «Монреалем» 5 января 2018 года (1:2 Б). Также «Тампа» уступила «Монреалю» 3 апреля 2019 года (2:4), однако тогда ворота «Лайтнинг» защищал Эдвард Паскуаль.

Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.