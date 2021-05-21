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Василевский второй раз в карьере пропустил 6 голов в Кубке Стэнли

06:07
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«Тампа» проиграла «Флориды» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА (5:6 ОТ). Ворота «Лайтнинг» защищал россиянин Андрей Василевский — 41 сэйв при 47 бросках. Он во второй раз в карьере пропустил 6 шайб в Кубке Стэнли.

Ранее Василевский только в финале конференции 2018 года пропускал 6 голов от «Вашингтона» (2:6, отразил 31 бросок из 37).

Стоит отметить, что в регулярных чемпионатах российский вратарь 9 раз пропускал 6 или более шайб.

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