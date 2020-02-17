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Василевский — вторая звезда недели в НХЛ

20:12
Андрей Василевский. Фото AFP
Андрей Василевский. Фото AFP
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль был признан первой звездой прошедшей игровой недели НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Он стал лучшим бомбардиром недели, набрав за 4 матча 10 (3+7) очков. Также 24-летний немец быстрее всех набрал 95 очков за регулярку с сезона-2006/07. Сейчас ему потребовалось 59 матчей, а тогда Сидни Кросби — 56.

Второй звездой назван голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Россиянин одержал победы во всех трех матчах, пропуская в среднем 1,64 шайбы и отражая 94,9 процента бросков.

Третьей звездой недели выбран нападающий «Лос-Анджелеса» Тайлер Тоффоли. Он отметился хет-триком в матче на открытом воздухе против «Колорадо» (3:1).

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