Василевский впервые в карьере пропустил три шайбы в первом периоде в двух матчах подряд

«Тампа» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Колорадо».

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский в первом периоде пропустил три шайбы, в том числе от Валерия Ничушкина. Таким образом, 27-летний россиянин впервые в своей карьере пропустил три шайбы в первом периоде в двух матчах подряд.

В текущем плей-офф Василевский провел 19 матчей, в которых сделал один шатаут и пропустил 46 шайб при 92,2 процента отраженных бросков.