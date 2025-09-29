Василевский возобновил тренировки на льду

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский вернулся к тренировкам на льду, сообщает пресс-служба НХЛ.

31-летний хоккеист из-за травмы не тренировался с 19 сентября и пропустил все предсезонные матчи команды.

В понедельник Василевский провел первую индивидуальную тренировку на льду. Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что уже во вторник вратарь может присоединиться к занятиям с командой. Также специалист не исключил, что голкипер сыграет в одном из двух последних предсезонных матчей против «Флориды».

Ожидается, что россиянин будет готов к первой игре регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 против «Оттавы», которая состоится в ночь с 9 на 10 октября.