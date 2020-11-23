Василевский возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по мнению лиги
03:24
НХЛ в официальном Twitter опубликовал список лучших вратарей лиги на данный момент.
Возглавил рейтинг российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который стал обладателем Кубка Стэнли-2020. На второй строчке расположился финн Туукка Раск из «Бостона», замкнул тройку — американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега».
Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин расположился на десятом месте списка.
The wait is over! Here are our Top 10 Goalies Right Now. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/mFk9HkTaFb— NHL Network (@NHLNetwork) November 23, 2020
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