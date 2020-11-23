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Василевский возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по мнению лиги

03:24
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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НХЛ в официальном Twitter опубликовал список лучших вратарей лиги на данный момент.

Возглавил рейтинг российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который стал обладателем Кубка Стэнли-2020. На второй строчке расположился финн Туукка Раск из «Бостона», замкнул тройку — американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин расположился на десятом месте списка.

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