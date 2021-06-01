Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи», пишет в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

Также на этот индивидуальный приз претендуют голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр и вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

Василевский уже выигрывал эту престижную награду в 2019 году.