Василевский вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи»
18:05
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи», пишет в Twitter инсайдер Франк Серавалли.
Также на этот индивидуальный приз претендуют голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр и вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери.
«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.
Василевский уже выигрывал эту престижную награду в 2019 году.
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