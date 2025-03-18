Василевский вошел в топ-50 в истории НХЛ по играм на ноль
Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский справился с 21 броском в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:0) и оформил пятый «сухарь» в нынешнем сезоне.
По количеству матчей на ноль вратарь «Тампы» делит второе место в лиге с соотечественником Сергеем Бобровским, уступая только Коннору Хеллебайку из «Виннипега». Также воспитанник уфимского хоккея поднялся на 49-е место по числу сухих матчей в истории.
Российский рекорд — 59 — принадлежит располагающемуся в третьем десятке Евгению Набокову, Бобровский с 48 «сухарями» — 34-й.
Лидеры по сухим матчам в истории НХЛ
|
Вратарь
|
Гражданство
|
Матчи
|
Победы
|
Сухие матчи
|
1. Мартин Бродер
|
Канада
|
1266
|
691
|
125
|
2. Терри Савчук
|
Канада
|
971
|
445
|
103
|
3. Джордж Хэйнсуорт
|
Канада
|
465
|
246
|
94
|
4. Гленн Холл
|
Канада
|
906
|
407
|
84
|
5. Жак Плант
|
Канада
|
837
|
437
|
82
|
6. Алек Коннел
|
Канада
|
418
|
193
|
81
|
7. Тини Томпсон
|
Канада
|
553
|
284
|
81
|
8. Доминик Гашек
|
Чехия
|
735
|
389
|
81
|
9. Роберто Люонго
|
Канада
|
1044
|
489
|
77
|
10. Тони Эспозито
|
Канада
|
886
|
423
|
76
|
11. Эд Белфур
|
Канада
|
963
|
484
|
76
|
12. Марк-Андре Флери
|
Канада
|
1047
|
573
|
76
|
18. Джонатан Куик
|
США
|
801
|
402
|
63
|
21. Евгений Набоков
|
Россия
|
697
|
353
|
59
|
34. Сергей Бобровский
|
Россия
|
745
|
424
|
48
|
36. Николай Хабибулин
|
Россия
|
799
|
333
|
46
|
42. Коннор Хеллебайк
|
США
|
557
|
314
|
43
|
46. Семен Варламов
|
Россия
|
621
|
289
|
41
|
49. Андрей Василевский
|
Россия
|
530
|
325
|
39
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -