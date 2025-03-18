Хоккей
18 марта, 17:50

Василевский вошел в топ-50 в истории НХЛ по играм на ноль

Кирилл Бурдаков
Статистик
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский
Андрей Василевский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский справился с 21 броском в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:0) и оформил пятый «сухарь» в нынешнем сезоне.

По количеству матчей на ноль вратарь «Тампы» делит второе место в лиге с соотечественником Сергеем Бобровским, уступая только Коннору Хеллебайку из «Виннипега». Также воспитанник уфимского хоккея поднялся на 49-е место по числу сухих матчей в истории.

Российский рекорд — 59 — принадлежит располагающемуся в третьем десятке Евгению Набокову, Бобровский с 48 «сухарями» — 34-й.

Лидеры по сухим матчам в истории НХЛ

Вратарь

Гражданство

Матчи

Победы

Сухие матчи

1. Мартин Бродер

Канада

1266

691

125

2. Терри Савчук

Канада

971

445

103

3. Джордж Хэйнсуорт

Канада

465

246

94

4. Гленн Холл

Канада

906

407

84

5. Жак Плант

Канада

837

437

82

6. Алек Коннел

Канада

418

193

81

7. Тини Томпсон

Канада

553

284

81

8. Доминик Гашек

Чехия

735

389

81

9. Роберто Люонго

Канада

1044

489

77

10. Тони Эспозито

Канада

886

423

76

11. Эд Белфур

Канада

963

484

76

12. Марк-Андре Флери

Канада

1047

573

76

18. Джонатан Куик

США

801

402

63

21. Евгений Набоков

Россия

697

353

59

34. Сергей Бобровский

Россия

745

424

48

36. Николай Хабибулин

Россия

799

333

46

42. Коннор Хеллебайк

США

557

314

43

46. Семен Варламов

Россия

621

289

41

49. Андрей Василевский

Россия

530

325

39
Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
  • XuTMAH

    Я не спорю с тем что сухие матчи это крутой показатель, однако куда важнее процент отраженных бросков. В среднем за игру бывает от 20 до 35-40 бросков. Если у вратаря коэфициент 90% то он в среднем следуя этой математике пропускает 2-3 шайбы. Если 92 и выше то не более 2-2.5 - вот и все

    19.03.2025

  • maxcds

    Ну и? Вратарь может пропустить 5, а команда забьет 6. Будет победа при плохом % у вратаря. В общем определились - победы также зависят от реализации моментов в атаке и не являются на 100% индивидуальным показателем. Далее. Есть куча продвинутой статы, которая показывает откуда наносятся броски, броскам присваивается условно коэффициент сложности и т.д. Это также зависит от командных действий в обороне и напрямую влияет на % у вратаря. Итого. Сухие игры - крутой показатель. И он как и почти все другие показатели в командных видах спорта у игрока не совсем индивидуален. Точно также как и количество побед и % отраженных бросков.

    19.03.2025

  • XuTMAH

    Если команда забивает 2-3 гола и пропускает 4 то тут скорее больше проблема во вратаре или защитниках

    19.03.2025

  • maxcds

    Победы и процент отраженных, по этой же логике, не зависят от команды?

    19.03.2025

  • XuTMAH

    Для вратарей не особо крутой показатель - зависит какие защитники рядом, какая команда. По факту есть 2 обьективных показателя - победы и процент отраженных бросков - все остальное не важно

    18.03.2025

