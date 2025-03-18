Василевский вошел в топ-50 в истории НХЛ по играм на ноль

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский справился с 21 броском в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:0) и оформил пятый «сухарь» в нынешнем сезоне.

По количеству матчей на ноль вратарь «Тампы» делит второе место в лиге с соотечественником Сергеем Бобровским, уступая только Коннору Хеллебайку из «Виннипега». Также воспитанник уфимского хоккея поднялся на 49-е место по числу сухих матчей в истории.

Российский рекорд — 59 — принадлежит располагающемуся в третьем десятке Евгению Набокову, Бобровский с 48 «сухарями» — 34-й.

Лидеры по сухим матчам в истории НХЛ