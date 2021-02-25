Василевский: «В первых двух периодах матча с «Каролиной» у меня было не так много работы»
09:02
Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:0). Россиянин стал третьей звездой встречи.
«Большие усилия наших ребят. В первых двух периодах у меня было не так много работы. В третьем на нас начали оказывать давление, но мы отлично сыграли в обороне. Мы забили важнейшие голы, и этого было достаточно, чтобы победить, потому что мы хорошо играли в защите», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
«Тампа» занимает 2-е место в Центральном дивизионе, а «Каролина» — 3-е.
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