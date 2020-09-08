Василевский в отличной форме! Невероятный сэйв русского вратаря. Видео
04:52
Продолжается первый матч финала конференции между «Тампой» и «Айлендерс». «Лайтнинг» ведут после второго периода со счетом 5:1. Российский вратарь команды Андрей Василевский отразил 16 бросков по своим воротам.
В одном из эпизодов Василевскому пришлось продемонстрировать свою растяжку, чтобы спасти команду. Нападающий команды из Нью-Йорка попытался с острого угла забросить шайбу в ворота россиянина, но тот выбросил ногу. Шайба попала в щиток и выскочила, но голкипер успел накрыть ее.
Makes the save and grabs the rebound #GoBolts pic.twitter.com/1B4h5zEhdR— Omar (@TicTacTOmar) September 8, 2020