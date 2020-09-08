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Василевский в отличной форме! Невероятный сэйв русского вратаря. Видео

04:52
Андрей Василевский. Фото Twitter
Андрей Василевский. Фото Twitter
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Продолжается первый матч финала конференции между «Тампой» и «Айлендерс». «Лайтнинг» ведут после второго периода со счетом 5:1. Российский вратарь команды Андрей Василевский отразил 16 бросков по своим воротам.

В одном из эпизодов Василевскому пришлось продемонстрировать свою растяжку, чтобы спасти команду. Нападающий команды из Нью-Йорка попытался с острого угла забросить шайбу в ворота россиянина, но тот выбросил ногу. Шайба попала в щиток и выскочила, но голкипер успел накрыть ее.

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