Василевский в отличной форме! Невероятный сэйв русского вратаря. Видео

Продолжается первый матч финала конференции между «Тампой» и «Айлендерс». «Лайтнинг» ведут после второго периода со счетом 5:1. Российский вратарь команды Андрей Василевский отразил 16 бросков по своим воротам.

В одном из эпизодов Василевскому пришлось продемонстрировать свою растяжку, чтобы спасти команду. Нападающий команды из Нью-Йорка попытался с острого угла забросить шайбу в ворота россиянина, но тот выбросил ногу. Шайба попала в щиток и выскочила, но голкипер успел накрыть ее.