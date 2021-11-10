Василевский в матче с «Каролиной» более минуты отыграл без лезвия конька. «Тампа» была в меньшинстве

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в овертайме «Каролине» со счетом 1:2.

Во втором периоде встречи произошел курьезный момент: голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский после одного из бросков по воротам потерял лезвие конька и отыграл так более минуты. При этом россиянин отразил несколько бросков, а «Харрикейнз» играли в большинстве.

По итогам матча Василевский с 29 отраженными бросками был признан второй звездой матча.