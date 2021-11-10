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Василевский в матче с «Каролиной» более минуты отыграл без лезвия конька. «Тампа» была в меньшинстве

Василевский в матче с «Каролиной» более минуты отыграл без лезвия конька
08:03
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в овертайме «Каролине» со счетом 1:2.

Во втором периоде встречи произошел курьезный момент: голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский после одного из бросков по воротам потерял лезвие конька и отыграл так более минуты. При этом россиянин отразил несколько бросков, а «Харрикейнз» играли в большинстве.

По итогам матча Василевский с 29 отраженными бросками был признан второй звездой матча.

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Сергей Разин все материалы автора
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