Василевский в матче с «Филадельфией» впервые в сезоне сыграл на ноль

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 4:0.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 34 броска по воротам и стал первой звездой встречи. При этом для 27-летнего россиянина это первый матч на ноль в текущем сезоне.

На счету Василевского 15 матчей в сезоне-2021/22, в которых он пропустил 34 шайбы при 92,4 процента отраженных бросков.