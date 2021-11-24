Василевский в матче с «Филадельфией» впервые в сезоне сыграл на ноль
06:30
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 4:0.
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 34 броска по воротам и стал первой звездой встречи. При этом для 27-летнего россиянина это первый матч на ноль в текущем сезоне.
На счету Василевского 15 матчей в сезоне-2021/22, в которых он пропустил 34 шайбы при 92,4 процента отраженных бросков.
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