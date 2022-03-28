Василевский в матче с «Айлендерс» сделал первую результативную передачу в сезоне

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 4:1.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский и форвард Брэйден Пойнт стали авторами результативных передач на Виктора Хедмана. Для 27-летнего россиянина это первый ассист в текущем сезоне.

Также Василевский отразил 23 броска по своим воротам.

В текущем сезоне Василевский провел 51 матч, в которых дважды сыграл на ноль и пропустил 121 шайбу при 92 процентах отраженных бросков.