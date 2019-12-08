Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству матчей среди вратарей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампы» с крупным счетом победила «Сан-Хосе». Матч завершился со счетом 7:1 в пользу «Лайтнинг».

Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. Этот матч стал для россиянина 228-м в НХЛ. Василевский установил клубный рекорд «Тампы» по количеству матчей в НХЛ среди вратарей. Он превзошел достижение американского голкипера Бена Бишопа (227).

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