Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству матчей среди вратарей
08:05
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампы» с крупным счетом победила «Сан-Хосе». Матч завершился со счетом 7:1 в пользу «Лайтнинг».
Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. Этот матч стал для россиянина 228-м в НХЛ. Василевский установил клубный рекорд «Тампы» по количеству матчей в НХЛ среди вратарей. Он превзошел достижение американского голкипера Бена Бишопа (227).
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