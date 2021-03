Василевский установил рекорд «Тампы»

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский 3 марта в матче регулярного сезона НХЛ против «Далласа» (2:0) установил уникальное достижение, сообщает Twitter лиги.

26-летний голкипер провел третий подряд «сухой» матч в НХЛ, отразив 28 бросков по своим воротам, и стал первым вратарем в истории «молний», кому удалось трижды не пропустить в играх с одним и тем же соперником. Ранее Василевский не пропускал во встречах против «Далласа» (5:0) в регулярном чемпионате и в финале Кубка Стэнли (2:0).

Andrei Vasilevskiy stopped all 28 shots he faced and became the first Lightning goaltender to post a shutout streak of three straight games against the same opponent (regular season and playoffs). #NHLStats pic.twitter.com/RtDTLXHfS6