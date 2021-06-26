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Василевский установил рекорд по количеству игр на ноль в заключительных матчах серий плей-офф НХЛ подряд

08:49
Андрей Василевский. Фото AFP
Андрей Василевский. Фото AFP
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский установил рекорд НХЛ по количеству игр на ноль в решающих матчах Кубка Стэнли подряд.

Игра с «Айлендерс» (1:0) стала для 26-летнего россиянина 4-й подряд на ноль в заключительных встречах серий плей-офф подряд. В прошлом сезоне он провел на ноль шестую игру финала Кубка Стэнли против «Далласа» (2:0, счет в серии — 4-2), а в нынешнем сезоне — шестой матч серии первого раунда с «Флоридой» (4:0, счет в серии — 4-2) и пятый матч серии второго раунда с «Каролиной» (2:0, счет в серии — 4-1). Это является рекордом НХЛ по играм на ноль в решающих матчах плей-офф подряд.

По общему количеству матчей на ноль в решающих играх плей-офф Василевский уступает лишь Клинту Бенедикту и Крису Осгуду (оба — 5 матчей).

«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Монреалем».

Дополнительная информация:

https://media.nhl.com/public/news/15134?sf146325870=1

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей