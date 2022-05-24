Василевский установил новый рекорд по сухим матчам в плей-офф НХЛ

«Тампа» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Флориду» (2:0).

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 49 бросков. Для 27-летнего россиянина это шестой шатаут в матче, когда его команда побеждает в серии НХЛ. Это рекорд среди голкиперов лиги — по пять сухих матчей у Клинта Бенедикта и Криса Осгуда.

В текущем сезоне Василевский провел 11 матчей в плей-офф, сделав один шатаут и пропустив 25 шайб.

В финале Восточной конференции «Тампа» встретится с победителем пары «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1 в серии).