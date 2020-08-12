Василевский установил личный рекорд по количеству отраженных бросков

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский установил новый личный рекорд по количеству сэйвов за матч. Его команда победила «Коламбус» (3:2 ОТ) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Решающая шайба была заброшена в пятом овертайме.

Как сообщает официальный сайт лиги, 26-летний Василевский установил личный рекорд, сделав 61 сэйв.

Также это клубный рекорд, ранее принадлежавший Николаю Хабибулину, который в 2003 году отразил 60 бросков.