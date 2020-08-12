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Василевский установил личный рекорд по количеству отраженных бросков

08:48
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский установил новый личный рекорд по количеству сэйвов за матч. Его команда победила «Коламбус» (3:2 ОТ) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Решающая шайба была заброшена в пятом овертайме.

Как сообщает официальный сайт лиги, 26-летний Василевский установил личный рекорд, сделав 61 сэйв.

Также это клубный рекорд, ранее принадлежавший Николаю Хабибулину, который в 2003 году отразил 60 бросков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-11-nhl-action/c-318407856

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