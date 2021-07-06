Василевский ударил Перри рукой по визору, после чего форварду «Монреаля» пришлось обработать нос

«Тампа» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Монреалем».

На 16-й минуте встречи голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский после атаки на его ворота ударил форварда «Канадиенс» Кори Перри рукой по визору. После этого Пэрри на скамейке оказали помощь и обработали нос.

Vasilevskiy popping Corey Perry in the face pic.twitter.com/iNjkJrCzyD — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) July 6, 2021

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.