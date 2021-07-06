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Василевский ударил Перри рукой по визору, после чего форварду «Монреаля» пришлось обработать нос

04:50
Кори Перри. Фото Twitter
Кори Перри. Фото Twitter
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«Тампа» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Монреалем».

На 16-й минуте встречи голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский после атаки на его ворота ударил форварда «Канадиенс» Кори Перри рукой по визору. После этого Пэрри на скамейке оказали помощь и обработали нос.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

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