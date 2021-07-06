Василевский ударил Перри рукой по визору, после чего форварду «Монреаля» пришлось обработать нос
04:50
«Тампа» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Монреалем».
На 16-й минуте встречи голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский после атаки на его ворота ударил форварда «Канадиенс» Кори Перри рукой по визору. После этого Пэрри на скамейке оказали помощь и обработали нос.
Vasilevskiy popping Corey Perry in the face pic.twitter.com/iNjkJrCzyD— CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) July 6, 2021
«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.
Опрос
проголосовало: 11186Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2021?
Читайте также
«Поставили перед фактом, без переговоров». Плотников об уходе из «Магнитки»: драка в самолете, конфликт с Воробьевым, зарплата
Недооцененные герои «Тампы»: ради них пожертвовали будущим, но они сделали суперкоманду по-настоящему чемпионской
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю