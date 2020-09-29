НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Василевский — третья звезда 6-го матча финала Кубка Стэнли

06:32
29 сентября. Андрей Василевский. Фото nhl.com
29 сентября. Андрей Василевский. Фото nhl.com

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков шестого матча финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Тампа-Бэй» (0:2, итог серии — 2-4). Все трое — из состава чемпионов.

Первой звездой стал защитник Виктор Хедман, отметившийся голевой передачей.

Второй звездой стал нападающий Брэйден Пойнт, забросивший однуй шайбу.

Замкнул тройку российский голкипер Андрей Василевский, отразивший все 22 броска по воротам.

77 V.HEDMAN 2. T.B C 21 B.POINT 3. T.B G 88 A.VASILEVSKIY

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир