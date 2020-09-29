Василевский — третья звезда 6-го матча финала Кубка Стэнли
06:32
Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков шестого матча финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Тампа-Бэй» (0:2, итог серии — 2-4). Все трое — из состава чемпионов.
Первой звездой стал защитник Виктор Хедман, отметившийся голевой передачей.
Второй звездой стал нападающий Брэйден Пойнт, забросивший однуй шайбу.
Замкнул тройку российский голкипер Андрей Василевский, отразивший все 22 броска по воротам.
77 V.HEDMAN 2. T.B C 21 B.POINT 3. T.B G 88 A.VASILEVSKIY
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