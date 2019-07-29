Василевский – третий среди самых дорогих вратарей НХЛ. Больше получают только Бобровский и Прайс

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, который сегодня подписал новый восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в 76 миллионов долларов, со средней зарплатой в 9,5 миллионов вошел в тройку самых дорогих вратарей НХЛ.

Его опережают только два хоккеиста этого амплуа – Кэри Прайс из "Монреаля" (10,5 миллиона) и Сергей Бобровский из "Флориды" (10 миллионов). При этом величина контракта Василевского больше, чем у вратаря "Пантерз" (76 против 70), поскольку его контракт на год дольше (8 против 7).